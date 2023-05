ASPETTANDO I GIOCHI Malta 2023: ai Giochi debutta il Rugby a 7 Per la prima volta nel programma delle Piccole Olimpiadi

È l'assoluta novità dei Giochi dei Piccoli Stati. Il rugby a 7 fa il suo debutto nelle “piccole Olimpiadi” e lo fa nell'edizione di Malta. San Marino c'è, con la sua tradizione e con il suo orgoglio. Perché rappresentare il Titano è soprattutto questo, con un pizzico di curiosità per il debutto e molta emozione. San Marino torna a Malta dopo la bella prova dello scorso anno nella Conference 2, chiusa con secondo posto alla spalle dei padroni di casa. Sempre al Tony Bezzina Stadium i Titani punteranno a raggiungere il miglior risultato possibile, sapendo che rispetto alla conference 2, il livello del torneo dei Giochi è superiore. Il debutto di San Marino è previsto per mercoledì 31 maggio con le prime partite, sfide da 14 minuti con due tempi da 7. Un torneo intenso, dopo il giorno di riposo, di nuovo in campo per completare il torneo.

Nel video le interviste con Giovanni Gianesini e Luca Di Bisceglie

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: