Malta 2023, l’augurio della Reggenza

I Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, accompagnati dal Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini, sono a Malta dopo aver volato ieri, insieme ai vertici del CONS e alla delegazione sammarinese che prenderà parte alla XIX edizione dei Giochi dei Piccoli Stati 2023 di Malta. All’arrivo in aeroporto la Reggenza è stata accolta dal Console Generale Onorario della Repubblica di San Marino a Malta Martin Testaferrata Moroni Viani. La città di Malta è in fermento. Sono arrivate tutte le squadre e si respira un clima di grande festa e di competizione all’insega dello sport e del pacifismo. Questa sera i Capitani Reggenti unitamente ai Capi di Stato degli altri Piccoli Stati e accompagnati dal Segretario di Stato Lonfernini e dai vertici del CONS presenzieranno alla Cerimonia di apertura dell’evento. La Reggenza, in rappresentanza di tutti cittadini, augura un grande in bocca al lupo e formula i migliori auspici alla squadra e a tutti gli atleti sammarinesi che parteciperanno alle varie competizioni, affinché possano donare straordinarie emozioni a tutti i Sammarinesi e non solo.