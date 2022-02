GSSE Malta 2023: la novità sarà il rugby, torna lo squash Dopo il rinvio per il Covid dell'edizione 2021, i Giochi dei Piccoli Stati torneranno nel 2023 a Malta. Il 28 maggio la cerimonia d'apertura.

L'appuntamento è fissato. Il 28 maggio 2023 il braciere tornerà a bruciare per la 19' edizione dei Giochi dei Piccoli Stati. Il Covid ha cancellato Andorra 2021, Malta tornerà ad ospitare le piccole olimpiadi per la terza volta nella sua storia dopo il 1993 e il 2003. Un legame quello con il numero 3 che fa parte della tradizione di Malta con i Giochi. Oggi mancano 476 giorni al via dei Giochi.

Il Comitato Organizzatore con quello Olimpico Maltese hanno annunciato l'edizione 2023, in collegamento anche i Capi delegazione dei nove paesi partecipanti. Per San Marino Mahena Abbati. È stata l'occasione per tornare a parlare di Giochi, un segno anche di rinascita sportiva, per un evento particolarmente caro a San Marino che per primo ha ospitato i Giochi nel 1985 e per primo, almeno fino al 2023, è l'unico paese ad averli organizzati per ben tre volte.

I Giochi dei Piccoli Stati torneranno dopo il Montenegro, era il 2019. Nella rotazione sarebbe toccato ad Andorra, che li ospiterà nel 2025. C'è grande voglia di ripartenza. Il countdown dei Giochi 2023 è già partito con la presentazione ufficiale dell'evento. Mascotte e logo saranno presentati più avanti, saranno scelti attraverso un concorso. Il programma sportivo prevede dieci discipline. La grande novità sarà il rugby a 7. Tra gli sport di squadra anche il basket. Non mancheranno atletica e nuoto. A questi si aggiungono judo, vela, tiro, tennis tavolo e tennis. Torna lo squash. Il 28 maggio 2023 la cerimonia d'apertura, dal giorno successivo il via alle gare, chiusura sabato 3 giugno.

