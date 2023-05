ASPETTANDO I GIOCHI Malta 2023: la "regina" riparte dall'oro della 4x100 In Montenegro la staffetta 4x100 aveva portato l'unico oro alla spedizione del Titano. A Malta molte conferme e alcune novità.

La regina delle discipline olimpiche, l'atletica, punto di riferimento dei Giochi dei Piccoli Stati è punto di partenza anche per Malta 2023 della squadra sammarinese. In Montenegro erano arrivate 4 medaglie. L'oro della 4x100 il miglior risultato di tutta l'intera spedizione biancoazzurra. Due argenti e un bronzo hanno impreziosito il medagliere dell'atletica. Una squadra competitiva quella del Titano che ha nel gruppo il suo punto di forza. Una squadra di 13/14 atleti, impegnata dai 100 ai 400 ostacoli, passando per i 10 mila metri, le staffette uomini e donne, con il salto triplo e quello alto a completare il programma dei sammarinesi. Un team giovane, con diversi atleti al debutto nelle piccole Olimpiadi, a conferma dell'ottimo lavoro svolto dal commissario tecnico Massimo Piovaticci e la Federazione Sammarinese Atletica Leggeri.

(Nel video le interviste con Andrea Ercolani Volta e Marcello Carattoni)







