Malta 2023: la vela torna dopo 14 anni, Lucrezia Luna Ricci rappresenterà San Marino

l'intervista a Lucrezia Luna Ricci

Un destino segnato, a partire dal nome: l'unica rappresentante della Vela ai Giochi dei Piccoli Stati di Malta 2023 sarà Lucrezia Luna Ricci. “Luna”, con chiaro riferimento all'imbarcazione italiana Luna Rossa che dominava la scena nei primi anni 2000. Lucrezia viene da una famiglia di velisti e ha un'idea ben stampata in testa: provare a partecipare alle Olimpiadi. Intanto ci sono le “piccole” Olimpiadi, i Piccoli Stati, con Lucrezia che ne prenderà parte per la prima volta. Da giovanissima, essendo classe 2004. Un altro traguardo, dopo aver già gareggiato a Mondiali ed Europei.

Lucrezia Luna Ricci sarà impegnata nella classe Ilca 6 femminile – la categoria olimpica – seguita dal tecnico Stefano Angeloni e dal presidente della Federazione Marino Fattori. Sarà la sesta volta della Vela sammarinese ai Giochi dei Piccoli Stati: l'esordio a Monaco '87, l'ultima a Cipro 2009. 14 anni più tardi, il ritorno di questa disciplina a Malta dove i biancazzurri avevano già partecipato nel 2003 con Tommaso Valentini. A Monaco 2007, invece, la prima e finora unica medaglia conquistata con il bellissimo argento di Martina Tosi nel laser. Ora c'è Ricci, in una gara sicuramente complicata per le condizioni ventose ma affascinante. Tra le varie imbarcazioni ci sarà anche San Marino, pronta a dar battaglia e – perchè no – sognare un altro metallo.

Nel servizio l'intervista a Lucrezia Luna Ricci