ASPETTANDO I GIOCHI Malta 2023: Paolo Persoglia e Jessica Zannoni sul tatami per San Marino La delegazione del judo riparte dalla medaglia di bronzo conquistata in Montenegro.

La squadra di judo per Malta riparte dalla medaglia di Paolo Persoglia. Un bronzo placcato, quello conquistato dal judoka sammarinese in Montenegro, la non perfetta condizione fisica aveva limitato l'atleta del Titano.

San Marino presente anche in campo femminile con Jessica Zannoni. La portacolori del Titano vanta ben 5 medaglie conquistate ai Giochi, sempre d'argento. A Malta sarà impegnata nella categoria -70 kg.

Nel video le interviste con Paolo Persoglia e Jessica Zannoni

