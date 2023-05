ASPETTANDO I GIOCHI Malta 2023: San Marino sogna l'ace d'oro La squadra del tennis impegnata nei tornei di singolo, doppio e doppio misto.

Il tennis sammarinese a Malta è di grande qualità con il giusto mix di esperienza e novità, per un movimento che guarda ai Giochi e al futuro e arriva all'appuntamento con l'intenzione di poter confermare almeno la medaglia del Montenegro. Marco De Rossi In campo maschile, la squadra del tennis punterà anche su Stefano Galvani e Jack Chapman per poter raggiungere obiettivi importanti. Da non sottovalutare l'altra metà della squadra di tennis, con Alice Balducci impegnata nel doppio e nel doppio misto, con un desiderio nel cassetto. Silvia Alletti e Talita Giardi sono il futuro del movimento. Le due giovanissime atlete biancoazzurre sono pronte per il debutto ai Giochi.

(Nel video le interviste con Marco De Rossi, Alice Balducci, Talita Giardi e Silvia Alletti)

