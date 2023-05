Malta 2023: tanti giovani di belle speranze per il nuoto biancazzurro

A Montenegro 2019 arrivarono l'argento di Arianna Valloni negli 800 stile libero e il bronzo di Loris Bianchi nei 1500, a Malta chissà. La spedizione biancazzurra del nuoto si prepara ai Giochi dei Piccoli Stati con la volontà di far bene e salire nuovamente sul podio. Una flotta giovane ma che ha già acquisito esperienza in questi anni, partecipando a gare importanti tra cui Mondiali ed Europei. Per Valloni poi anche il sogno di prendere parte alle ultime Olimpiadi di Tokyo, e di farlo da portabandiera nella cerimonia d'apertura. La 22enne sarà una degli atleti di punta per il nuoto sammarinese, affiancata dalla giovanissima Ilaria Ceccaroni all'esordio nei Piccoli Stati.

Sponda maschile si riparte da due certezze: Loris Bianchi e Giacomo Casadei, anche loro molto giovani ma già presenti in Montenegro. Come detto il primo aveva anche conquistato una medaglia 4 anni fa, il secondo va alla caccia della prima gioia nelle “piccole” Olimpiadi. A completare il quintetto un altro esordiente di sicuro avvenire come Alessandro Rebosio. I “fantastici 5” saranno seguiti dal Direttore Tecnico Luca Corsetti e saranno impegnati in numerose discipline. Con la speranza di vedere più volte la bandiera di San Marino sventolare nel cielo di Malta.

Nel servizio le interviste di Ilaria Ceccaroni, Loris Bianchi, Giacomo Casadei e Alessandro Rebosio