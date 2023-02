Malta 2023: verso la 19' edizione dei Giochi

Meno di quattro mesi al via dei Giochi dei Piccoli Stati di Malta. L'attesa per la 19' edizione delle Piccole Olimpiadi è in aumento. Saranno i primi Giochi post Covid, quelli soprattutto della ripresa, vista la cancellazione dell'edizione di Andorra nel 2021. Le tappe di avvicinamento sono diverse. A Malta si lavora per preparare una grande edizione, la terza della storia nell'isola dei cavalieri. Il Comitato Organizzatore ha incontrato i media maltesi per annunciare novità e interventi in vista proprio dei Giochi dei Piccoli Stati. Il presidente Mark Cutajar ha fornito i dettagli sugli investimenti sostenuti. Cinque milioni di euro per i programmi di allenamento del team Malta, più altri 60 milioni per la ristrutturazione delle strutture esistenti e per costruzioni di altre ex-novo.

Nei prossimi mesi saranno inaugurati, tra i vari impianti, anche uno stadio del rugby, un centro tennis, una piscina coperta e un poligono di tiro. Malta si sta preparando per ospitare una grande edizione dei Giochi, alla quale parteciperà in tutte e dieci le discipline previste con oltre 240 atleti. Dal primo febbraio è aperta la proceduta di accreditamento. Tra qualche giorno sarà lanciato il sito ufficiale. Il 20 e 21 marzo la riunione tecnica alla quale parteciperanno i capi missione dei nove paesi partecipanti. Il 27 maggio è previsto l'arrivo delle prime delegazioni, due giorni più tardi, il 29, la cerimonia d'apertura.