Malta si prepara tra cerimonia d’apertura e villaggio “olimpico”

Tutto pronto per la cerimonia d’apertura che sarà ufficialmente il via alla 19ª edizione dei Giochi dei Piccoli Stati a Malta. Inizio ore 20.45 con diretta su San Marino RTV.

Il cuore pulsante dei Giochi è il villaggio “olimpico” all’Odycy Hotel. È questo il luogo dove i 1300 atleti arrivati nell’isola possono rilassarsi, scherzare tra di loro e prepararsi alle gare. Tra riunioni tecniche e momenti conviviali i membri della delegazione vivono appieno l’atmosfera dei Giochi dei Piccoli Stati. Non può mancare nemmeno Puka, simpatico pesciolino tipico dell’isola e designato come mascotte. E c’è già chi si allena in vista delle gare: è il caso - tra gli altri - di Lucrezia Luna Ricci, unica rappresentante per San Marino nella vela che torna a distanza di 14 anni dall’ultima volta.