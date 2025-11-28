Malucelli prepara l'anno che verrà: "Vorrei ripetere l'ottima stagione 2025"

L'intervista a Matteo Malucelli

Il ciclista forlivese Matteo Malucelli vive e si allena a San Marino:

"Abbiamo cominciato da una decina di giorni ormai a pedalare e piano piano riprendiamo un po' di condizione. All'inizio è dura però in compagnia le giornate passano velocemente e piano piano ritroviamo anche il colpo di pedale".

Come è stata la scelta di San Marino e se la confermi nella sua bontà?

"L'idea mi è stata dato da Boaro ancora nel maggio del 2021 e sono stato uno dei primi insieme a Manuele e a Konyshev a venire qui a San Marino già alla fine del 2021. Sicuramente è stata una scelta per me abbastanza facile perché comunque io già in allenamento precedentemente arrivavo su queste strade perché vengo da Forlì quindi non sono troppo distante e a distanza di quattro anni ormai diciamo che è stata la scelta giusta anche perché comunque si è creato un bel gruppo c'è una bella compagnia soprattutto per allenarsi perché ormai in Italia siamo rimasti da soli quindi almeno qua c'è sempre un gruppetto o comunque qualcuno con cui poterci allenare".

Guardando alla stagione prossima hai già segnato gli appuntamenti più importanti, quelli da non mancare?

"Sicuramente comincerò in Arabia e UAE quindi negli Emirati in posti un po' più caldi e un po' più adatte alle mie caratteristiche e poi vedremo come sarà il proseguire della stagione. Dovrei comunque andare in Cina a fare le corse nelle quali la squadra è piacere che io faccia bene e poi vediamo cos'altro possiamo inserire durante la stagione. Adesso abbiamo fatto un primo programma molto generale però poi strada facendo aggiusteremo il tiro in base al calendario e alle possibilità".







