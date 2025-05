Mapi Danna: "C'è differenza tra essere vincitrici e vincenti" La storyteller e formatrice ha intervistato Angela Procida nel dialogo con le calciatrici dell'Academy: "Non sempre si arriva alla medaglia, dobbiamo accogliere anche i momenti bui"

A dialogare con la campionessa mondiale Angela Procida, per favorire il suo incontro con le giovani calciatrici della San Marino Academy, è stata Mapi Danna. Storyteller, podcaster e formatrice, da tempo Danna collabora con Marlù e ha curato l'iniziativa organizzata insieme alla Fsgc, volta a formare non solo le atlete, ma anche le persone che aveva di fronte. Ma in che modo veicolare al meglio il messaggio che una sportiva e donna come Procida vuole trasmettere ai più giovani?

"Bisogna fare in modo che i racconti non rimangano sospesi, ma siano declinati sulle vite delle persone che li ascoltano - spiega Danna -. Le storie hanno questa grande potenza, hanno la capacità di trasformarsi dal singolare al plurale. Allora, quando una storia parla a te e parla alla tua storia, è una storia che ti cambia e noi vorremmo fare questo oggi. Attraverso la testimonianza di Angela noi vogliamo proprio dire che le cose vanno guardate con un occhio felice, con un occhio che accolga, con un occhio che non giudichi. Vogliamo dire che tutti noi abbiamo delle disabilità, tutti noi abbiamo delle fragilità e tutti noi invece abbiamo un luogo in cui ci sentiamo liberi e dobbiamo cercare quel luogo accogliendo quello che di noi è un po' in disordine e amandolo, perché è la nostra unicità. E c'è una grande differenza tra essere delle vincitrici ed essere delle vincenti. Noi dobbiamo cercare di essere donne vincenti, che vuol dire sapere accogliere anche i momenti bui, anche i momenti in cui non arrivi alla medaglia".

