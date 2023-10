MARATONA Maratona di Chicago: record del mondo per Kiptum, personal best per il sammarinese Lorenzo Alletti

Bella prestazione per Lorenzo Alletti alla Maratona di Chicago. Il sammarinese ha chiuso i canonici 42.195km con il crono di 2:54:29, abbassando il personale ottenuto a Londra l’anno prima di 2 minuti e 20 secondi.

Maratona di Chicago che è stata vinta dal keniano Kelvin Kiptum che ha fatto segnare il nuovo record del mondo in 2:00:35.



