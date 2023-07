Sono Luca Marchegiani ed Enrico Annoni i vincitori della prima edizione della San Marino Welcome Cup di padel, che al Wonderbay di Serravalle ha visto sfidarsi tanti ex calciatori di Serie A. In una finale con un ex portiere per parte, Marchegiani e Annoni hanno battuto 6-4 gli ex milanisti Nelson Dida e Stefano Eranio. Bronzo per Dario Marcolin e Fernando Orsi che nella finalina hanno prevalso per 7-5 su Christian Zaccardo e Roberto Lorenzini.