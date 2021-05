ATLETICA PARALIMPICA Marchetti 33° alla tappa di Ancona dei campionati italiani di società Il sammarinese dell'ASD Atletica 2000 ha corso i 400 metri (categoria T20) in 1' 17" 23.

L'atletica paralimpico sammarinese Ruggero Marchetti ha preso parte al Meeting di Maggio di Ancona, valido per i Campionati Italiani di società. In gara contro i migliori paratleti della penisola, il 29enne biancazzurro ha chiuso 33° nella categoria T20, correndo i 400 metri in 1' 17" 23.

Marchetti, tesserato per la società ASD Atletica 2000, continua il suo percorso di avvicinamento alle competizioni internazionali, al momento preclusegli a causa del rifiuto del Comitato Paralimpico Sammarinese di firmare i documenti necessari per effettuare le visite mediche di classificazione internazionale.

Dichiara la Coach: “Ruggero ha fatto passi da gigante in questo ultimo anno, allenandosi con costanza ed impegno. Grazie anche al mio gruppo di atleti, che lo spronano durante gli allenamenti, sta svolgendo allenamenti di qualità ed i risultati si vedono. Con la gara di sabato, è entrato a pieno titolo nel club degli Atleti con la a maiuscola. Peccato ci venga negata la possibilità di gareggiare in ambito paralimpico internazionale”.

