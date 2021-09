ATLETICA PARALIMPICA Marchetti migliora il personale nei 200 e nei 400 metri Ai campionati italiani del Centro Sportivo Italiano, il sammarinese corre in 32" 03 e in 1' 14".

Altri due personali per Ruggero Marchetti ai campionati italiani del Centro Sportivo Italiano, in corso a Grosseto. L'atleta paralimpico sammarinese chiude i 200 metri in 32" 03, oltre un secondo in meno rispetto al suo precedente record, mentre nei 400 metri conclude la gara in 1' 14", migliorandosi di 3".

