Marco Artitzu è un nuovo giocatore del San Marino Baseball.

Nuovo arrivo in casa San Marino Baseball. Si tratta di Marco Artitzu, che sarà a disposizione dello staff tecnico guidato da Jairo Ramos per la stagione sportiva 2026. Artitzu è un lanciatore classe 2002 che ha già dimostrato le sue qualità nel massimo campionato e con la maglia dell’Italia. Cresciuto nel vivaio del PortaMortara Novara, è poi passato al Senago (1-1, 3.72 di pgl nel 2021) prima di trasferirsi al Big Mat Bsc Grosseto nelle annate successive. Nell’ultimo campionato coi maremmani ha fatto registrare 2 partite vinte e 3 perse, con 3.79 di media pgl e 46 strikeout in 38 inning lanciati.

In questo momento è in Australia, dove veste la maglia dei Windsor Royal nella Greater Brisbane League, il campionato della regione del Queensland.

