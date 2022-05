Marco De Rossi al main draw dell'ITF di Meerbusch

Marco De Rossi accede al tabellone principale del torneo ITF di Meerbusch, in Germania, con 15000 dollari di montepremi e in terra rossa. Il tennista sammarinese ha superato 3 turni di qualificazione battendo, nell'ultimo, il n.1 Leopold Zima in tre set: 7-6 3-6 10-8.

Sorride anche Simone De Luigi, impegnato in questi giorni nell'Open maschile del Circolo Tre Colli Tennis Club di Brisighella. Il portacolori biancazzurro si è imposto prima su Federico Costanzi e poi su Martino Guidotti.