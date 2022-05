TENNIS Marco De Rossi al main draw dell'ITF di Meerbusch

Marco De Rossi al main draw dell'ITF di Meerbusch.

Marco De Rossi accede al tabellone principale del torneo ITF di Meerbusch, in Germania, con 15000 dollari di montepremi e in terra rossa. Il tennista sammarinese ha superato 3 turni di qualificazione battendo, nell'ultimo, il n.1 Leopold Zima in tre set: 7-6 3-6 10-8.

Sorride anche Simone De Luigi, impegnato in questi giorni nell'Open maschile del Circolo Tre Colli Tennis Club di Brisighella. Il portacolori biancazzurro si è imposto prima su Federico Costanzi e poi su Martino Guidotti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: