TENNIS Marco De Rossi centra l'accesso al main draw dell'Itf Men’ Future di Angers

Marco De Rossi centra l'accesso al main draw dell'Itf Men’ Future di Angers.

Marco De Rossi ha centrato l’accesso al main draw nel torneo Itf Men’ Future di Angers (25.000 dollari, terra indoor), in Francia. Il sammarinese, dopo aver superato all’esordio il cileno Esteban Bruna con un doppio 6-2, si è imposto al secondo turno delle ‘quali’ sul francese Leo Raquillet per 7-5 6-3 e ha infine staccato il pass per il tabellone principale superando 6-0 6-2 il francese Adan Freire Da Silva. Al primo turno sfiderà il belga Simon Baupain. Oggi, intanto, esordirà anche nel tabellone di doppio, insieme a Pietro Schiavetti: la coppia italo-sammarinese dovrà vedersela con la testa di serie numero 1 formata dal francese Dan Added e dal greco Petros Tsitsipas.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: