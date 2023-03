TENNIS Marco De Rossi vince al primo turno del torneo di Aktobe

Marco De Rossi vince al primo turno del torneo di Aktobe.

Inizia col piede giusto il cammino di Marco De Rossi nel main draw del torneo Itf Men’s Future di Aktobe, in Kazakistan (15.000 dollari, cemento). Il biancazzurro, dopo aver centrato l’accesso in tabellone grazie ai successi ottenuti nelle qualificazioni sull’atleta del Kyrgyztan Kamchibekov (6-1 6-2) e sul georgiano Tsivadze (6-3 6-2), ha affrontato oggi al primo turno il kazako Artur Khairutdinov, imponendosi per 6-4 6-3. Domani, al secondo turno, affronterà il russo Yan Bondarevsky, ottava testa di serie e al via lo scorso agosto delle qualificazioni degli Internazionali di Tennis San Marino Open.

