LIBRO Marco Macina "Era il più forte di tutti" Dal Tre Penne al Milan: giovedì a teatro la presentazione della biografia del campione sammarinese

"Non ce l'ho con nessuno. Ho fatto il mio percorso ed è andata così". Marco Macina si racconta a Matteo Selleri in "Era il più forte di tutti". La biografia ufficiale di un sammarinese che nasce calcisticamente come "Marchino del Tre Penne" e approda in serie A. E' il Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi a presentare l'appuntamento delle 18,30 di giovedì al Teatro Titano. Un momento aperto a tutti per conoscere la storia di uno dei due sammarinesi (l'altro è Massimo Bonini) ad arrivare in serie A. Un talento cristallino, un ragazzo che ha fatto buone cose e che potevano essere grandissime cose. Ma che sa vivere tutto con gratitudine e tranquillità.

Nel servizio l'intervista a Marco Macina

