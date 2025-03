Marco Terenzi è il campione sammarinese di specialità Buche 2025

Nella finale, Marco Terenzi, che attualmente milita in A1 con la squadra del Circolo ASD Magnum, ha battuto Mario Casadei del club la Casa Rossa di Murata, al momento nella Serie B del girone A. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese in collaborazione con il Bar Casa Rossa di Murata e il consigliere Mario Cenci, si è svolta con le qualificazioni nella giornata di lunedì 10 marzo in tre diverse sedi di gioco: Bar Casa Rossa Murata, Il Ritrovo 2.0 di Dogana e Circolo Sant’Andrea a Serravalle. Roberto Costantini, Marco Terenzi, Simone Carlini, Romano Paoletti, Mario Casadei, Guerrino Mattioli, Daniele Baldacci e Paolo Zafferani sono gli otto che sono avanti alla fase finale disputata lunedì 17 marzo.

Terenzi è approdato in finale superando Baldacci ai quarti e Zafferani in semifinale; nel suo percorso Casadei si è imposto su Paoletti e Mattioli. La classifica finale vede Terenzi sul gradino più alto del podio seguito da Casadei e al terzo posto Mattioli e Zafferani. Quinta posizione a pari merito per Paoletti, Costantini, Baldacci e Carlini. Le premiazioni sono avvenute alla presenza del vicepresidente federale Gianluca Zonzini. “Ringraziamo tutti i giocatori che hanno partecipato al Campionato e all’ospitalità fornita per le due sedi di gioco” ha dichiarato l’organizzatore Mario Cenci.