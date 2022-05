Mare da Natante: Lorenzo Mularoni è il nuovo campione sammarinese

Ad una settimana dalla prima prova andata in scena al largo di Marina di Ravenna, ieri si è disputata la seconda ed ultima prova del Campionato Sammarinese Mare da Natante. Al termine delle due prove a fregiarsi del titolo di nuovo campione sammarinese è Lorenzo Mularoni, che preceduto in classifica generale Federico Soldati e Michele Bacciocchi, rispettivamente secondo e terzo. La seconda prova è stata vinta da Lorenzo Mularoni con 116 punti. Da sottolineare la buona prova di tre nuovi atleti che si affacciano a questa dura disciplina: Yari Michelotti, Dario Giulianelli e Cristian Donati, rispettivamente 5°, 6° e 7°, si candidano a far parte della Nazionale che parteciperà al prossimo Campionato del mondo di pesca in mare da Natante in programma ad Albufeira, in Portogallo, dal 25 settembre al 1° ottobre.