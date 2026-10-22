OLIMPIADI GIOVANILI DAKAR 2026 Margherita Gregoroni portabandiera San Marino Dakar 2026 La nuotatrice sammarinese ha ricevuto dal Segretario di Stato la bandiera con la quale sfilerà alle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026 in programma dal 31 ottobre al 13 novembre

Margherita Gregoroni, già protagonista ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, rappresenterà San Marino nel nuoto: 100 e 200 stile e 200 misti. La 15enne ha ricevuto dal Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri la bandiera di San Marino con la quale sfilerà alla cerimonia inaugurale di quello che è un appuntamento storico: sono infatti, i primi Giochi Olimpici Giovanili organizzati nel continente africano.

Oltre alla Gregoroni accompagnata dal CT Corsetti, San Marino schiererà anche un'altra atleta alle Olimpiadi Giovanili. In rappresentanza dell'Atletica Leggera, Greta San Martini, classe 2009, impegnata nel Salto Triplo. Con lei il tecnico Massimiliano Meca. Sarà una prima volta anche per Lucia Castiglioni nel ruolo di Capo Missione.

Il Presidente del Cons Christian Forcellini, nel suo saluto alla vigilia della partenza della delegazione, ha sottolineato i meriti delle atlete e ha ricordato loro l'importanza di rappresentare la Repubblica in questi grandi contesti sportivi internazionali.

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