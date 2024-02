Maria Kristina Pruccoli ha conquistato la finale del titolo continentale indoor. La sammarinese, accompagnata del tecnico Emanuele Guidi, ha prima battuto nei quarti di finale l'islandese Reynisdottir con il punteggio di 7 a 1 e poi si è ripetuta in semifinale superando per 6 a 2 la francese Andrea Lisa. Maria Kristina Pruccoli affronterà in finale, sabato mattina alle 10.30, l'italiana Cinzia Noziglia.