Maria Teresa Giardi ha portato San Marino alla Ultra-Rail Monte Bianco

Nel servizio l'intervista a Maria Teresa Giardi

Sventola anche la bandiera di San Marino all'edizione 2025 della Ultra Trail del Monte Bianco. A portare i colori del Titano in questa incredibile gara è stata Maria Teresa Giardi. La finale delle UTMB World Series, è un appuntamento imperdibile per i trail runner di tutto il mondo. Ben 10 mila appassionati divisi tra le varie gare inserite nel programma dell'evento.

"Era un sogno nel cassetto e non poteva andare meglio". Il risultato conferma le tue aspettative? "Sì, sì. Io desideravo solo tagliare quel traguardo, poi ogni tempo andava bene".

Una gara incredibile che ha visto Maria Teresa Giardi percorre i 174 km del percorso élite in 42 ore 22 minuti e 16 secondi. Correre intorno al Monte Bianco è però soprattutto un'avventura, un'esperienza unica, nella quale ogni runner sfida se stesso e i propri limiti.

"Io amo la montagna, quindi amo correre nei sentieri in montagna, nei boschi, vedere tutti i panorami, gli acciai. Quello, la libertà".

Arrivare al traguardo finale è l'obiettivo principale. Per quello che diventa un vero e proprio viaggio all'interno di scenari unici. Maria Teresa Giardi è riuscita a completare la gara. Dei 2492 partenti, oltre 800 sono stati costretti al ritiro. Il risultato assoluto centratto dalla portacolori della GPA San Marino è comunque di tutto rispetto con la posizione 1000 nella classifica assoluta, la 119' di genere e la 20' di categoria, in una gara con 9900 metri di dislivello.

Cosa si prova quando si arriva alla fine? "Si prova felicità, felicità, soddisfazione, orgoglio. L'arrivo con la bandiera di San Marino è una cosa difficile da spiegare. Sì, bellissimo".

Nella gara regina, la stessa alla quale ha partecipato Maria Teresa Giardi, sono stati Tom Evans e Ruth Croft a trionfare in solitaria.



