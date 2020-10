Marino Albani eletto nella commissione del Panathlon International

In occasione dell’Assemblea Elettiva del Panathlon International che si è tenuta ad Osimo, in provincia di Ancona, il sammarinese Marino Albani è stato eletto membro effettivo della Commissione dei Revisori Contabili del Panathlon International. Per la prima volta, un panathleta sammarinese è chiamato a far parte di uno degli organismi più importanti del Panathlon. L’attività costante e proficua del Panathlon San Marino si è concretizzata con il prestigioso incarico affidato al dottor Marino Albani.