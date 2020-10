PANATHLON Marino Albani eletto nella commissione del Panathlon International Fara parte della commissione dei Revisori Contabili

Marino Albani eletto nella commissione del Panathlon International.

In occasione dell’Assemblea Elettiva del Panathlon International che si è tenuta ad Osimo, in provincia di Ancona, il sammarinese Marino Albani è stato eletto membro effettivo della Commissione dei Revisori Contabili del Panathlon International. Per la prima volta, un panathleta sammarinese è chiamato a far parte di uno degli organismi più importanti del Panathlon. L’attività costante e proficua del Panathlon San Marino si è concretizzata con il prestigioso incarico affidato al dottor Marino Albani.



