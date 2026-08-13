CICLISMO Marino Gasperoni, il ciclista che ha scalato l'Everest "sammarinese" Vera e propria impresa del ciclista sammarinese che ha completato l'Everesting. Quasi 9000 metri di salita sulle strade del Titano, per una sfida durata 18 ore

Nella notte delle stelle cadenti – dove, si spera, che i desideri prendino forma – Marino Gasperoni ha iniziato e poi realizzato l'ennesima impresa della sua carriera, o – meglio dire – della sua grande passione: il ciclismo. Il sammarinese ha completato l'Everesting, una sfida epica che richiede, oltre allo sforzo fisico, grande tenuta mentale. L'idea alla base è semplicissima: percorrere salite su salite in bicicletta fino a quando non si raggiungono gli 8.848 metri, l'altezza del Monte Everest. Ma solo l'idea è semplice perché, per il resto, è una battaglia contro la fatica e contro il corpo. Ma Gasperoni non ha paura: un ciclista che, tra le varie cose, ha completato il cammino di Santiago partendo dal Titano o la Super Randonnee', percordo di 620km per un dislivello di più di 10000 metri. L'ultima opera – per il momento – proprio in Repubblica: dalla rotonda di Fiorentino al ponte che collega quel Castello a Chiesanuova, per più di 50 volte. Fino a raggiungere appunto quota 8848, arrivando però oltre i 9000 per aver la certezza di diventare un vero “Everester”.

"Sono partito alle 20 di mercoledì sera" - racconta Gasperoni - "Ho fatto i primi 10 giri senza mai fermarmi e poi dopo ho iniziato a fare un po' di pausa per mangiare, ma è normale. Mi hanno detto che, per completare l'Everesting, è meglio arrivare a 9000 metri perché ci sono dei sistemi di controllo e, se mancano pochi metri, non te la abbonano. Tutto parte da un ciclista americano che ha fatto un Everesting da solo, anche a San Marino siamo in 7/8 ora. Per me è un buon allenamento, sono abituato. L'altra settimana ho fatto la Super Randonnee' da 600 chilometri con 11.000 metri di dislivello. È stato bello anche lì, pedalare giorno e notte"



Una sfida partita alle 20 di mercoledì sera e terminata alle 14 del giorno successivo: 18 ore senza scendere dalla bici, senza dormire. All'arrivo il meritato riposo e la festa di amici e familiari. E, nella notte delle stelle cadenti, Marino Gasperoni non ha espresso un desiderio: lo ha trasformato in realtà, pedalandolo.

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