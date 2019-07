Marino Rossi eletto presidente della Federazione Italiana Balestrieri

Si tratta del sammarinese Marino Rossi, figlio del professor Giuseppe Rossi, fondatore della Federazione Balestrieri Sammarinesi e membro fondatore della Federazione Balestrieri Italiana. " E' per me motivo di grande orgoglio e di forte senso di responsabilità la nomina a Presidente della Federazione Italiana Balestrieri per la rilevanza strategica della F.I.B. nei vari territori e per la valenza storica, sociale e culturale che ha sempre rappresentato e continuerà a rappresentare per i balestrieri di Lucca, Massa Marittima e San Marino - ha dichiarato Marino Rossi - che ha aggiunto di ritenere il rientro nella F.I.B. dei balestrieri di Gubbio e Sansepolcro, un naturale passaggio per chi, oltre 50 anni fa, ne è stato importante artefice. La federazione sottolinea che la sua nomina è avvenuta all'unanimità.