Martignoni: "Mi ha fatto arrabbiare fino a ieri, ma sapevo che era un predestinato"

Il coach del San Marino Baseball giovanili Luca Martignoni conosce Alessandro Ercolani da quando è nato. "La sua qualità maggiore è la testardaggine, spesso mi fa arrabbiare ma per me è un grande orgoglio vederlo in Major League"