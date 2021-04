BASEBALL MAJOR LEAGUE Martignoni: "Mi ha fatto arrabbiare fino a ieri, ma sapevo che era un predestinato" Il coach del San Marino Baseball giovanili Luca Martignoni conosce Alessandro Ercolani da quando è nato. "La sua qualità maggiore è la testardaggine, spesso mi fa arrabbiare ma per me è un grande orgoglio vederlo in Major League"

Il Coach delle Giovanili del San Marino Baseball Luca Martignoni a fatica trattiene le lacrime. Non è un orgoglio solo sammarinese ma anche italiano. "Alessandro Ercolani è uno dei più grandi talenti in circolazione e grazie al suo carattere saprà ritagliarsi un ruolo centrale anche in Major League".

