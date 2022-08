Massa Marittima vince la Disfida del Tricorniolo

È stata l'attesa e tradizionale Disfida del Tricorniolo a chiudere in Repubblica il week end dedicato alle Giornate Medievali. Ben 5 i gruppi di balestrieri provenienti da altrettante città italiane che uniti alla Federazione Sammarinese fanno 6: Massa Marittima, Lucca, il ritorno di Sansepolcro dopo ben 16 anni di assenza e le new entry Porta San Marco di Pisa e Città di Volterra recentemente affiliate alla Federazione Italiana. Ogni squadra ha presentato in Cava 5 elementi. A vincere la disfida Fabio Fidanzi di Massa Marittima, che piazza anche il secondo classificato Roberto Betti, mentre il terzo posto è del sammarinese Raffaello Valentini. Un risultato strettissimo con tre frecce praticamente identiche tanto da rendere necessario l'intervento del calibro per stabilire le gerarchie. Aperta dal rituale dello scambio dei doni, annunciata dallo spettacolo di musici e tamburini, impreziosita dal ballo di corte, la Disfida è stata seguita dalla Reggenza presente alla Cava dei Balestrieri insieme ad un folto e appassionato pubblico formato da sammarinesi legati alla tradizione e tanti turisti curiosi.