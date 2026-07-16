ROLLER SPORTS Matilde e Tommaso Terenzi trionfano ai Campionati Italiani di roller I due fratelli ottengono due medaglie d'oro nella categoria Juniores femminile e Allievi maschile.

Matilde e Tommaso Terenzi trionfano ai Campionati Italiani di roller.

I fratelli sammarinesi Matilde e Tommaso Terenzi si confermano ai massimi livelli italiani e internazionali nei roller sports. Ieri sera entrambi sono saliti sul gradino più alto del podio nello Slide ai Campionati Italiani di roller in corso a Roma. Matilde ha trionfato nella categoria Juniores femminile mentre Tommaso negli Allievi maschile.

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