EUROPEAN FREESTYLE SKATING CHAMPIONSHIP Matilde Terenzi brilla a Madrid, in gara con le migliori atlete europee

Matilde Terenzi brilla a Madrid, in gara con le migliori atlete europee.

A Madrid si è svolto l'European Inline Freestyle Skating Championship, in cui erano presenti 11 Stati, anche San Marino. In totale hanno preso parte quasi un centinaio di atleti, divisi nelle diverse specialità della disciplina. La Federazione del Titano era presente con l'atleta Matilde Terenzi accompagnata dal coach Marianna Mazzini. Nella disciplina del Classic Style Terenzi si è classificata in 18ª posizione. Questo risultato non l'ha scoraggiata, ancora più combattiva e concentrata ha proseguito con le Slide. Non è però riuscita ad arrivare in finale, rimanendo in 7° posizione.

La giornata successiva è proseguita con la disciplina dello Speed Slalom, dove Matilde ha scalato la classifica fino alla 5ª posizione. L'ultima giornata è stata la volta della disciplina delle Battle in cui Terenzi si è sfidata con le atlete Spagnole, Polacche e Italiane tra le più forti del mondo, lottando con grinta e passando dagli ottavi di finale ai quarti, riuscendo ad aggiudicarsi il 9ª posto in classifica.

Per la Presidente Anna Rosa Marchi "ha eseguito un'impresa titanica: è stata tra i 16 atleti che hanno gareggiato in almeno quattro discipline ed ha saputo portare a casa risultati più che soddisfacenti in tutte le discipline che ha disputato. Passione e dedizione stanno premiando Matilde degli sforzi e della tenacia che ha sempre dimostrato per questo sport."

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: