Matilde Terenzi d'oro nelle specialità delle Slide e del Roller Cross

Cala il sipario sull’ 11° Trofeo Nazionale Esordienti e Allievi Regionali di Singolo Maschile e Femminile, Coppia Danza e Coppia Artistico, che si è svolto al Multieventi Sport Domus. A Riccione si sono disputate le competizioni di Freestyle. San Marino è riuscita a far qualificare per il Campionato Italiano un’unica atleta, Matilde Terenzi, categoria ragazzi F. Matilde con le sue doti e la sua determinazione, dopo la qualificazione ai campionati regionali in tutte e cinque le discipline a cui aveva partecipato, ha mostrato le sue capacità portando a casa le medaglie d'oro nelle specialità delle Slide e del Roller Cross; per la specialità di Speed, dopo la qualificazioni per le finali con il miglior tempo ha dovuto cedere il primo posto e si è classificata quinta ai KO finali. Le competizioni degli Italian Roller Games proseguiranno a San Marino su strada il prossimo fine settimana con le discipline del Inline Downhill e Skateboard Downhill.