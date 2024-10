Matilde Terenzi vince la medaglia di bronzo in Spagna alla Quixote World Cup

La campionessa sammarinese Matilde Terenzi ha conquistato una storica medaglia di bronzo nella specialità Speed Slalom alla Quixote World Cup, competizione internazionale di massimo livello (3 stelle World Skate), tenutasi a Ciudad Real, in Spagna. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 170 atleti provenienti da tutto il mondo.

La Terenzi, terza nel ranking mondiale nella specialità slide, ha stupito tutti con il terzo posto nello speed slalom, dimostrando una crescita costante e una versatilità che la proiettano sempre più ai vertici del pattinaggio in linea freestyle. Questo prestigioso risultato rappresenta un nuovo importante traguardo per l’atleta sammarinese e per l’intera Federazione.

Accanto a Matilde Terenzi, hanno rappresentato il Titano anche Matilde Mina, ottima nona classificata nello speed, e Tommaso Terenzi, che alla prima esperienza internazionale centra il 13mo posto in slide.

La delegazione sammarinese, completata dal tecnico federale Enrico Callegarin, ha contribuito a far conoscere a livello internazionale il talento dei nostri atleti e il dinamismo del movimento rolleristico sammarinese.

La Federazione Sammarinese Roller Sport esprime i più sinceri complimenti a Matilde per questo straordinario risultato e augura a tutti gli atleti sammarinesi le migliori soddisfazioni per le prossime competizioni.