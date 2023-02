Arriva una bella notizia per i colori sammarinesi dai mondiali di Sci che si stanno disputando sulle nevi francesi di Courchevel. Nella prima manche dello slalom gigante, Matteo Gatti ha fatto segnare il sessantesimo tempo, qualificandosi per la seconda manche che assegnerà le medaglie iridate. Domani i tre sammarinesi impegnati ai mondiali, Matteo Gatti, Alberto Tamagnini e Mattia Beccari torneranno in pista nello slalom speciale.