PECHINO 2022 Matteo Gatti si qualifica per le Olimpiadi Invernali Per la prima volta San Marino parteciperà con i suoi atleti a quattro gare: slalom e gigante, maschile e femminile.

Matteo Gatti si qualifica per le Olimpiadi Invernali.

Sarà Matteo Gatti il rappresentante in campo maschile di San Marino a Pechino 2022. Lo sciatore sammarinese si aggiunge ad Anna Torsani già qualificata. La delegazione sammarinese potrà contare su due atleti e per la prima volta nella storia di San Marino alle Olimpiadi Invernali parteciperà a quattro gare. Gli atleti sammarinesi saranno infatti al cancelletto di partenza delle gare di slalom e gigante, maschile e femminile. Il prossimo 24 gennaio la delegazione biancoazzurra sarà ricevuta in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: