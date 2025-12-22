MILANO CORTINA 2026 Matteo Giannini ha ottenuto i minimi per Milano-Cortina: sarà "lotta a 3" per rappresentare San Marino alle Olimpiadi

In vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina un altro atleta di San Marino ha ottenuto i minimi nello sci alpino. Si tratta di Matteo Giannini, che si va ad aggiungere a Elia Stacchini e Rafael Mini che già li avevano conquistati in precedenza. San Marino è certo dunque di un posto alle prossime Olimpiadi: entro il 18 gennaio verrà comunicato il nome dell'atleta che porterà la bandiera del Titano in gara e alla cerimonia di apertura.

