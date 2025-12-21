TAEKWONDO Matthew Mougeout bronzo agli Italiani Under 21 Cinture Rosse A Jesolo l'atleta del Club Taekwondo San Marino ha dovuto cedere Francesco Clemente per una forte contusione alla caviglia

Matthew Mougeout bronzo agli Italiani Under 21 Cinture Rosse.

A Jesolo si è conclusa la stagione agonistica 2025 con i Campionati Italiani Cinture Rosse e Cinture Nere Under 21. Seguiti all’angolo dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (6° dan), ha iniziato sabato 21 Matthew Mougeout (1° kup - cintura rossa) nella cat. +87 kg contro l’Italiano Riccardo Frangioni battendolo con un secco 2 round a 0 (6-0 e 4-3). Passato in semifinale, purtroppo, contro Francesco Clemente nell’ultima fase dell’incontro ha subito una forte contusione alla caviglia sinistra che gli ha impedito di proseguire la gara, ma che gli ha comunque permesso di vincere una bellissima medaglia di bronzo che fa salire ulteriormente il medagliere a complessivi: 5 ori, 6 argenti e 11 bronzi nel solo 2025. Tra le cinture nere under 21 il primo a scendere in campo nei 16mi, cat. -54 kg, è stato Thomas Albani contro Tauhid Moeez Nawabi, naturalizzato italiano. Ha disputato un buon match, soprattutto il primo round, dove allo scadere ha colpito l’avversario con un calcio al caschetto che l’avrebbe portato sul 12-11. Purtroppo il colpo è giunto a tempo scaduto, e ciò ha compromesso tutto il resto della gara che lo ha visto cedere alla fine per 0 a 2. A seguire ha gareggiato negli ottavi di finale Federico Amati (-58 kg) contro Lorenzo Franchi, trovando un avversario veramente forte, di due anni più grande, che lo ha battuto con una maggiore continuità per 0 a 2, ma che ha dovuto subire anche 2 calci al caschetto da parte del nostro porta colori.

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: