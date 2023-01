EYOF Mattia Beccari chiude 72' lo slalom speciale Debutto per il sammarinese al Festival Olimpico della Gioventù Europea.

Il debutto di Mattia Beccari al Festival Olimpico della Gioventù Europea è una gara in crescendo che ha permesso al giovane sammarinese di chiudere in 72' posizione finale. Al via della prima manche dello slalom speciale 100 atleti, Mattia Beccari partiva con il pettorale numero 91. Il sammarinese ha concluso la prova con il tempo di 59.49 che gli è valso l'83' posizione di manche. Meglio nella seconda parte del tracciato nel quale lo sciatore biancoazzurro ha recuperato tre posizioni rispetto all'intermedio. A condizionare la prova degli atleti in gara anche le cattive condizioni meteo che hanno determinato un ritardo nella partenza. In testa dopo la prima manche lo svizzero Aurelio Wyrsch che ha preceduto lo svedese Gustav Wissting di 32 centesimi e l'austriaco Moritz Zundrell di 51 centesimi. Qualificati per la seconda manche 86 sciatori, con Beccari che si è tenuto alle spalle tre atleti.

Nella seconda manche gara speculare per il sammarinese, che recupera dopo l'intermedio diverse posizioni, ben sei, e conclude la sua gara di esordio agli EYOF con la 72' posizione finale, tenendosi alle spalle anche tre avversari con il tempo finale di 1:56.17. La gara la vince il francese Emile Baur davanti allo svedese Gustav Wissting di 14 centesimi e Moritz Zundrell di 49. Ai piedi del podio lo svizzero Aurelio Wyrsch che aveva dominato la prima manche.

