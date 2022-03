Mattias Mongiusti conquista il quinto posto al torneo giovanile di Terni

Si è disputato nello scorso week-end, un importante torneo nazionale giovanile a Terni con presenti tutti i migliori pongisti italiani e naturalmente anche diversi atleti sammarinesi, guidati dal coach Claudio Stefanelli, si sono distinti su tutti Mattias Mongiusti quinto assoluto negli under 21 sconfitto solo dal vincitore del torneo Oyebode, ed il giovanissimo Loris Ceccoli secondo classificato negli under 11 tabellone B podio anche di Francesco Ronci, terzo classificato negli under 13.