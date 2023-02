TENNIS TAVOLO Mattias Mongiusti protagonista a Terni Il pongista sammarinese vince 6 incontri prima di uscire ai quarti di finale dei campionati italiani Under 21

Mattias Mongiusti protagonista a Terni.

Dopo la medaglia di argento vinta nel doppio misto, Mattias Mongiusti seguito dal coach Claudio Stefanelli è ancora grande protagonista nei campionati italiani under 21 di Terni, nella competizione di doppio maschile in coppia con il lombardo Stefano Moras c’entra il podio perdendo solo in semifinale per 3:1 contro la coppia campione d’Italia Giovanetti/ Gualdi, successivamente nella gara di singolare il pongista sammarinese sfiora la terza medaglia, nella competizione di singolare dopo una striscia vincente di sei incontri consecutivi, esce sconfitto nel quarto di finale che valeva l’accesso al podio in un incontro molto combattuto perso dì misura per 3:2 contro la testa di serie n. 1 dei campionati Tommaso Giovanetti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: