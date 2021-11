TENNIS TAVOLO Mattias Mongiusti protagonista agli Europei Under 21 Il pongista sammarinese ha battuto il numero 1 inglese Matthew Daish

Strepitoso successo di Mattias Mongiusti nei Campionati Europei under 21 in svolgimento a Spa in Belgio, che riesce a battere in un match molto intenso ed equilibrato il n. 1 inglese Matthew Daish per 4:2, in precedenza il giovane pongista sammarinesi nel suo girone di qualificazione era stato sconfitto dal russo Katsman e dall’olandese Camara.

