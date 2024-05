BILIARDO Maurizio Gobbi Campione Sammarinese di Goriziana

Maurizio Gobbi è il nuovo campione sammarinese di Biliardo, specialità Goriziana. Battuto in finale Alfredo Torre Rossini. Il campionato era valido anche per la selezione della squadra nazionale in vista dei prossimi appuntamenti.

