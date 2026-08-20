BILIARDO SPORTIVO Maurizio Gobbi e Alfredo José Torre Rossini ai Mondiali di biliardo 5 birilli in Argentina Dal 25 al 31 agosto Marcos Juárez sarà teatro del 27° Campionato del Mondo. Torre Rossini arriva all’appuntamento iridato forte dello storico terzo posto all'Europeo 2026

Maurizio Gobbi e Alfredo José Torre Rossini ai Mondiali di biliardo 5 birilli in Argentina.

Dal 25 al 31 agosto Marcos Juárez, in Argentina, ospiterà il Mondiale di biliardo 5 birilli. San Marino sarà rappresentato da Maurizio Gobbi e Alfredo José Torre Rossini. Gobbi è stato inserito nel girone F, mentre Torre Rossini giocherà nel gruppo B. Per quest’ultimo sarà un appuntamento importante dopo lo storico terzo posto conquistato agli Europei 2026. Il torneo prevede otto gironi: i primi quattro di ogni raggruppamento accederanno alla fase successiva del torneo iridato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: