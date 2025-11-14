BILIARDO SPORTIVO Maurizio Gobbi si conferma campione di specialità Goriziana L'esperto tiratore ha superato in finale Cristiano Urbinati

Maurizio Gobbi si conferma campione sammarinese di specialità Goriziana. L'esperto tiratore ha superato in semifinale Corrado Gualtieri ed in finale Cristiano Urbinati. Quest'ultimo aveva vinto in in semifinale Michele Lanci. Complessivamente sono stati 22 i partecipanti alla competizione che si è svolta dal 3 al 13 novembre. Gobbi bissa così il trionfo del 2024.

