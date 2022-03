BILIARDO SPORTIVO Maurizio Gobbi vince la prima prova del Trofeo Federale, specialità Stecche

Dopo oltre due anni finalmente sono riprese le attività’ nazionali con la prima prova del Trofeo Federale che si è tenuto presso il Bar Ferrovia di Città’. 24 i concorrenti che si sono alternati nei due biliardi con partite ai sessanta punti al meglio delle tre. Dopo oltre venti giorni di eliminatorie sono giunti alle fasi finali i seguenti giocatori: Maurizio Gobbi vs Marino Guardigli e Boris Pelliccioni vs Cristiano Urbinati. Le semifinali hanno decretato i finalisti Maurizio Gobbi e Boris Pelliccioni che vincono entrambi in tre partite. Nella finale, con un Pelliccioni ormai appagato del percorso fatto, prevale Gobbi in due partite. Ora il prossimo appuntamento Nazionale sarà la seconda prova del Trofeo Federale presso la sala biliardo del Bar del Posto a Santa Mustiola, mentre in campo internazionale, si disputerà la coppa Europa per Nazioni nella cittadina tirolese di Hall, in Austria.

